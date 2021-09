A ministra dos Desportos francesa, Roxane Maracineanu, saudou a decisão rápida da comissão de disciplina da liga francesa em relação às sanções impostas aos clubes, no caso da invasão de campo, no decorrer do embate entre o Lens e o Lille, mas defende também a aplicação de sanções individuais aos adeptos que estiveram envolvidos nos incidentes.

A investigação aos incidentes registados no passado sábado ainda está a decorrer, mas a comissão da liga já aplicou castigos provisórios ao Lens e ao Lille. «A liga reagiu rapidamente e severamente e é isso que é preciso fazer», começou por destacar a governante, numa entrevista à BFM TV.

Mas, além dos castigos aos clubes, Roxane Maracineanu defende que também é preciso apurar responsabilidades individuais. «Não devemos punir um estádio inteiro, apenas um grupo de adeptos, porque há excessos preocupantes. É preciso também que os clubes ousem afastar-se de certos aficionados e adeptos, com os quais, historicamente, os clubes não queriam confrontar», destacou a ministra.

Para evitar novos incidentes semelhantes já registados em vários estádios desde o início da época, incidentes que «estragam as emoções e a paixão que os adeptos gostam de encontrar nos estádios», Roxana Maracineanu recomenda um diálogo mais intenso «entre clubes e grupos de adeptos. «Temos que pensar junto com os clubes, é dever deles zelar pela segurança com os seus oficiais de segurança», referiu ainda.