Em novembro, o Montpellier andou a cheirar a liderança da liga francesa, mas os últimos tempos estão complicados para a equipa onde joga o português Pedro Mendes, que voltou a perder este sábado. Desta feita, foi na receção ao Lens, por 2-1, em jogo da 22.ª jornada.

Foi a terceira derrota consecutiva do Montpellier no campeonato e o oitavo jogo seguido sem qualquer vitória na prova. A última foi a 12 de dezembro, precisamente na casa do Lens, por 3-2, na 14.ª jornada. Foi mesmo a única nas últimas dez jornadas, penosas após um novembro 100 por cento vitorioso (quatro triunfos nesse mês).

Com Pedro Mendes a titular, o Montpellier sofreu logo aos sete minutos o primeiro golo, da autoria de Cheick Doucouré. Na segunda parte, Kakuta aumentou a diferença com o 0-2 aos 67 minutos. Wahi fez o tento do Montpellier, aos 78 minutos. David Costa, internacional sub-18 e sub-19 por Portugal, foi suplente não utilizado no Lens.

Este é o único jogo do dia na primeira liga francesa, uma vez que o Marselha-Rennes foi adiado após a invasão de adeptos marselheses ao centro de treinos.