VÍDEO: Lens volta à final da Taça 28 anos depois e adeptos enchem relvado na festa
Triunfo por 4-1 ante o Toulouse vale quarta disputa da final da história do clube, que perdeu as três finais já disputadas
O Lens recebeu e goleou o Toulouse por 4-1 na noite desta terça-feira e garantiu o regresso à final da Taça de França 28 anos depois da última vez. Vai disputar a quarta final da história do clube, em busca do primeiro título na prova.
Florian Thauvin inaugurou o marcador de penálti aos nove minutos e, aos 18, Allan Saint-Maximin fez o 2-0. Pouco depois, Santiago Hidalgo reduziu a desvantagem do Toulouse para 2-1, mas o golo de Matthieu Udol, ao minuto 35, levou a equipa treinada por Pierre Sage com vantagem de 3-1 para a segunda parte.
O golo que fechou as contas do resultado foi apontado por Adrien Thomasson, aos 74 minutos.
Na final, o Lens vai defrontar o vencedor do Estrasburgo-Nice, jogo agendado para as 20 horas de quarta-feira.
O Lens é, a par do Nîmes, entre os finalistas que nunca conquistaram a Taça de França, o que mais derrotas tem: três, no total. Perdeu as finais de 1948, 1975 e 1998. Procura de novo a glória, numa época em que também segue na luta pelo título no campeonato (tem 62 pontos no segundo lugar, menos um do que o líder PSG, que tem 63 pontos e um jogo a menos).
Após o apito final, os adeptos invadiram o relvado para festejar o apuramento.