Leo Messi recebeu recentemente a sétima Bola de Ouro, um feito nunca antes conseguido por outro jogador de futebol. Toni Kukoc, antigo basquetebolista, comparou o argentino à lenda da NBA, Michael Jordan.

«Jordan e [Scottie] Pippen sabiam o que o resto da equipa acrescentava e como isso era importante. Eu vejo o Messi como o Jordan, mas basquetebol e futebol são desportos coletivos e tu precisas dos teus companheiros», disse o croata, numa conversa com o compatriota Ivan Rakitic, citada pelo Sport.

Kukoc foi tricampeão ao lado de Jordan na lendária equipa dos Chicago Bulls e Rakitic partilhou o balneário com Messi. O antigo basquetebolista comparou os Bulls no início da década de 90 com a equipa do Barcelona nos últimos anos.

«Acho que são duas equipas semelhantes. Todos estavam dispostos a sacrificar os seus objetivos individuais pelo bem da equipa. Quando tens a confiança dos teus companheiros de equipa, é mais fácil alcançar metas que não são alcançáveis para todos os atletas», apontou.