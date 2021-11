Numa entrevista concedida à Marca, Leo Messi projetou o futuro do Barcelona, após a chegada do novo treinador, com quem partilhou o balneário.

«Com o Xavi o Barcelona vai crescer, é um treinador que sabe muito e que conhece perfeitamente a casa», disse o argentino.

Formado por um conjunto repleto de estrelas, o PSG é apontado como um dos principais favoritos à conquista da Liga dos Campeões. Messi concorda, mas deixa um aviso. «Todos dizem que somos os grandes favoritos e não vou negar que somos um dos candidatos, mas ainda precisamos de coisas para ser uma equipa realmente forte», apontou.

Na publicação que sai para as bancas esta terça-feira, o argentino sublinha ainda que «Sergio Ramos como companheiro é um espetáculo».