O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, recebeu e venceu o Fortaleza por 1-0, na noite de sábado, em jogo da 29.ª jornada do Brasileirão.

A equipa da casa vinha de quatro jogos sem vencer, com uma derrota e depois três empates, mas voltou a sorrir e um só golo fez a diferença.

Christian, com um remate de pé direito na área, aos 21 minutos, fez o único golo do encontro. Isto já depois de uma grande oportunidade desperdiçada por Gabigol, que finalizou ao lado com a baliza à sua mercê.

Na segunda parte, o resultado não mais se alterou, apesar de o Cruzeiro ter tentado o 2-0 e de o Fortaleza ainda ter assustado um par de vezes.

O Cruzeiro soma agora 56 pontos, no terceiro lugar. Tem menos dois do que o Flamengo (segundo com 58) e menos cinco do que o líder Palmeiras, que tem 61. Flamengo e Palmeiras têm, no entanto, um e dois jogos a menos, respetivamente, do que o Cruzeiro.