Este sábado, na jornada inaugural do Brasileirão 2025, o Sport Recife, orientado pelo português Pepa, empatou a zeros no terreno do São Paulo.

O jogo arrancou e a equipa da casa teve a oportunidade de abrir o marcador logo aos três minutos. Porém, Jonathan Calleri vacilou e desperdiçou uma grande penalidade.

No lado do Sport Recife, os portugueses João Silva e Sérgio Oliveira foram titulares. Gonçalo Paciência continua de fora por lesão. Cédric, do São Paulo, ficou no banco.

Por outro lado, o Cruzeiro de Leonardo Jardim entrou a vencer no campeonato e bateu o Mirassol, por 2-1.

Dudu (14m) e Gabriel Barbosa (22m) marcaram os golos do Cruzeiro. Lucas Ramon reduziu aos 45+3 minutos.

Nos outros jogos da tarde, o Fortaleza venceu o Fluminense (2-0), o Grémio bateu o Atlético Mineiro (2-1) e o Vitória perdeu no terreno do Juventude (2-0).

