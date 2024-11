Leonardo Jardim está prestes a regressar ao ativo para assumir o cargo de novo treinador do Al-Ain, sucedendo ao argentino Hernán Crespo, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico português vai assinar por uma época e meia com o clube dos Emirados Árabes Unidos, onde joga o central Fábio Cardoso, cedido pelo FC Porto.

Leonardo Jardim, de 50 anos, estava sem clube desde que saiu do Al Rayyan, do Qatar, em maio deste ano, e neste momento tem tudo acertado com o Al Ain, estando o acordo prestes a ser oficializado.

O treinador português já treinou na sua carreira Sporting, Sp. Braga, Mónaco, Olympiakos e Al Hilal, entre outros clubes, tendo no seu palmarés os títulos francês, grego e saudita, além de uma Liga dos Campeões da Ásia.