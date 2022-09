O futebolista internacional belga Jason Denayer é reforço do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, clube treinado pelo português Leonardo Jardim.

O emblema árabe confirmou esta quarta-feira a contratação do jogador de 27 anos, sem clube depois do fim da ligação com o Lyon, no final de 2021/22.

Denayer, que concluiu a formação no Manchester City, nunca chegou a jogar na equipa principal dos ingleses. Passou ainda pelo Celtic, Sunderland e Galatasaray, antes de chegar ao Lyon, clube que representou de 2018 até este ano.