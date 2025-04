O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, perdeu na noite de terça-feira na visita ao Unión, da Argentina, em jogo da primeira jornada do grupo E da Taça Sul-Americana, a segunda principal prova de clubes da América do Sul.

O único golo do jogo surgiu no último lance, em tempo de compensação, aos 90+4m. Na sequência de um canto batido do lado esquerdo do ataque, o avançado argentino Diego Díaz – que tinha entrado aos 74 minutos – rematou de pé direito para o fundo da baliza.

A equipa brasileira atrasa-se assim na corrida pelo primeiro lugar, que dá apuramento direto para os oitavos de final, mantendo-se sem pontos, para três da equipa de Santa Fé.

A primeira jornada do grupo E fica concluída apenas na madrugada de sexta-feira, com o jogo entre os equatorianos do Mushuc Runa e os chilenos do Palestino.