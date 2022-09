O Al Ahli Dubai, treinado pelo português Leonardo Jardim, venceu esta sexta-feira na deslocação ao Dibba Al Fujairah, em jogo da segunda jornada da liga dos Emirados Árabes Unidos. Foi a primeira vitória do técnico luso ao comando do clube.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 45 minutos, por Scekic, mas os comandados de Leonardo Jardim conseguiram dar a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Yuri César (66m) e Cheikna Doumbia (86m).

Com este resultado, o Al Ahli soma os primeiros três pontos e está no quinto lugar à condição (dado que ainda não acabou a jornada) tendo os mesmos pontos do quarto e do sexto, respetivamente Al Bataeh e Bani Yas. O Al Wasl é terceiro com quatro pontos e o Al Sharjah e o Al Jazira estão no topo, ambos com seis

Os golos da vitória para Leonardo Jardim: