O futebolista da Roma, Leonardo Spinazzola, foi operado esta segunda-feira ao tendão de Aquiles, na sequência da lesão sofrida no Euro 2020, no encontro da Itália ante a Bélgica.

O lateral da equipa agora orientada por José Mourinho está já por completo sob o controlo e observação do clube, depois de ter abandonado a comitiva transalpina que prepara a meia-final do Europeu, ante Espanha.

Spinazzola foi operado em Turku, na Finlândia, numa intervenção cirúrgica para suturar o tendão da perna esquerda.

«A intervenção, realizada em Turku pelo Prof. Lasse Lempainen, com a presença do responsável médico do clube, Dr. Massimo Manara, foi um sucesso e o prognóstico vai ser avaliado nas próximas semanas», refere a Roma, em comunicado.