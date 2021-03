A Nigéria, com o futebolista do FC Porto Zaidu Sanusi a titular, venceu esta terça-feira o Lesoto por 3-0, no sexto e último jogo no grupo L de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), a disputar em 2022 nos Camarões.

Os golos foram apontados por Osimhen (23m), pelo ex-Feirense Etebo (50m) e por Onuachu (83m), num triunfo que confirmou o primeiro lugar dos nigerianos, com 14 pontos nesta fase de qualificação.

O segundo lugar, que também vale o apuramento, é decidido no Serra Leoa-Benim desta terça-feira (20 horas). O Benin é segundo com sete pontos e Serra Leoa terceira classificada, com quatro. Lesoto acaba a qualificação com três pontos somados.

Ebuehi, jogador emprestado pelo Benfica ao Twente, também foi titular na Nigéria.