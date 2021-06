Um, dois, três… sete. Vamos abreviar, se não nunca mais lá chegamos.

No último teste antes do início do Europeu, onde está integrada no grupo de Portugal, a Alemanha goleou a Letónia por 7-1.

Numa noite histórica para Manuel Neuer, que chegou às 100 internacionalizações, tornando-se no primeiro guarda-redes alemão a alcançar essa meta, a Mannschaft não precisou de acelerar muito para chegar aos sete golos, até porque ao intervalo já vencia por 5-0.

Quanto aos marcadores dos golos foram um, dois, três… sete. Sete jogadores diferentes marcaram no jogo disputado na Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf.

Gosens abriu o marcador aos 19m, Gundogan fez o segundo, dois minutos depois, Muller marcou aos 27m, enquanto o 4-0 foi atribuído ao guarda-redes da Letónia, Ozols, que desviou involuntariamente para a baliza um cruzamento de Havertz.

Ainda antes do intervalo, a Alemanha chegou à ‘mão cheia’ por Gnabry, após um delicioso passe de ‘três dedos’ de Hummels.

Ao intervalo Low lançou Timo Werner e Leroy Sané, e seriam esses dois jogadores a marcarem os dois golos alemãs na segunda parte, Werner aos 50m e Sané aos 76m, já depois de Savljevs ter feito o golo de honra para a Letónia.