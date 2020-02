Após cinco jogos sem vencer, o Eibar voltou aos triunfos na receção ao Levante (3-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga espanhola.



Com Paulo Oliveira de regresso à titularidade no centro da defesa basca, o protagonismo pertenceu todo a Charles. O avançado brasileiro abriu o marcador aos 27 minutos com um desvio subtil na cara de Aitor Fernández.



No arranque da segunda parte Enrich cruzou para o desvio de cabeça de Charles (48m). O ponta de lança podia ter chegado ao hat-trick, mas permitiu a defesa do guarda-redes do conjunto valenciano na conversão de um penálti. Ainda assim, o 3-0 chegou, mas teve assinatura de Orellana num pontapé de pé direito dentro da área.



Esta vitória permitiu ao Eibar chegar aos 27 pontos e descolar do Celta de Vigo, a primeira equipa em zona de descida. Por sua vez, o Levante, que este tarde não contou com Hernâni e Vezo, segue a meio da tabela classificativa com 32 pontos.