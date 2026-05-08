O Levante continua vivo na luta pela permanência na Liga espanhola. A equipa orientada pelo treinador português Luís Castro venceu o Osasuna em casa, por 3-2, nesta sexta-feira.

A equipa soma agora 36 pontos, a um do Sevilha, que ainda não jogou nesta jornada. A três jornadas do fim do campeonato espanhol, o 18.º classificado tenta manter-se na primeira divisão.

Curiosamente, o Osasuna marcou dois golos primeiro. Toljan concedeu um auto-golo e Ante Budimir fez o 2-0. Parecia mais uma tarde complicada para o Levante.

Mas a formação de Valência empatou com um bis de Victor Garcia e beneficiou da expulsão de Sergio Herrera, que jogou a bola com a mão. O Osasuna não resistiu e concedeu um golo aos 90m, de Etta Eyong.

Festa do Levante após o apito final, que consegue uma reviravolta e dá uma prova de vida.