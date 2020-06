Incrível! A vencer por 1-0 e a jogar os últimos quinze minutos contra dez, o Valencia permitiu que o Levante chegasse ao empate em tempo de compensação no Estádio Mestalla, num dos jogos que marcaram o regresso da liga espanhola, depois da terrível pandemia que fustigou o país vizinho.

Um enorme balde de água fria para o Valencia de Gonçalo Guedes que estava obrigado a vencer para se aproximar do comboio da Europa. Uma desilusão com o nome de Diakhaby bem vincado. O defesa francês já tinha feito duas grandes penalidades na eliminatória com a Atalanta, antes da interrupção, e agora voltou a ser atraído para uma falta absurda que acabou por ditar o resultado final. Um agarrão ao português Ruben Vezo, aos 97 minutos, que foi tão óbvio que nem precisava a confirmação do VAR.

Antes desse momento fatídico, a equipa do Mestalla já tinha passado por muitas dificuldades, mesmo a jogar com dez a partir do minuto 74, quando Roger viu um segundo cartão amarelo, ainda com o resultado em 0-0.

Depois disso, o Valencia carregou com tudo e até chegou a marcar, a um minuto dos noventa, com Rodrigo a desviar um cruzamento de Gaya. Um golo muito festejado, mas ainda estava para vir a falta de Diakhaby que deitou tudo a perder. Ruben Vezo jogou os 90 minutos na defesa do Levante, enquanto Gonçalo Guedes foi substituído por Cheryshev aos 87 minutos.

O Valencia continua, assim, no sétimo lugar e pode ficar ainda mais longe da última vaga da Liga dos Campeões, enquanto o Levante, com este ponto caído do céu, passa a respirar melhor na fuga aos últimos lugares.

Entretanto, também esta sexta-feira, o Granada, com Domingos Duarte no eixo da defesa, bateu o Getafe por 2-1, num jogo em que até começou a perder. David Copovi marcou primeiro para os visitantes, aos 20 minutos, antes da equipa dar a volta ao resultado, na segunda parte, com um autogolo de Djene (70m) e um golo de Carlos Fernandez (79m).

Além de Domingos Duarte, Gil Dia também saltou do banco, aos 70 minutos, para render Yangel Herrera.

O Granada sobe, assim, até ao oitavo lugar, com apenas menos dois pontos do que o Valencia, enquanto o Getafe segue num sensacional quinto lugar.