Com 35 golos, Robert Lewandowski lidera a corrida pela Bota de Ouro, prémio entregue ao melhor marcador dos campeonatos europeus.



Logo depois do avançado do Bayern Munique, está Cristiano Ronaldo. O internacional português soma 23 golos na Serie A e como ficou em branco contra o Benevento, foi alcançado por Lionel Messi que bisou na goleada do Barça à Real Sociedad.



Refira-se que há outro português entre os 15 futebolistas que estão na corrida pelo prémio. Bruno Fernandes, médio do Manchester United, tem 16 golos na Premier League e está no 15.º lugar em igualdade com Luis Muriel (Atalanta) e Gerard Moreno (Villarreal).



Veja a lista dos dez primeiros classificados na corrida pela Bota de Ouro na galeria associada.