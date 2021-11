Lionel Messi venceu a Bola de Ouro 2021!

O jogador argentino, que trocou nesta temporada o Barcelona pelo PSG, foi distinguido pela sétima vez na carreira, depois de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Durante o discurso de coroação, o futebolista do PSG assumiu que Lewandowski merecia ter sido distinguido em 2020 e espera que a France Football lhe dê uma Bola de Ouro.



«É incrível voltar a estar aqui. Há dois anos diziam que eram os meus últimos anos e perguntavam quando seria a minha retirada. A verdade é que volto a estar aqui. Estou em Paris, estou muito feliz, com ilusão e ganas de lutar por novos desafios. Não sei quanto tempo me resta, mas quero continuar a desfrutar. Amo o futebol», começou por dizer.



«Agradeço aos meus companheiros do Barça, do PSG e especialmente, aos da Argentina. Já ganhei este prémio várias vezes, mas fiquei sempre com a sensação de que me faltava algo. Este ano foi tudo ao contrário. Pude cumprir o meu sonho depois de muitos tropeções. E se estou aqui, grande parte se deve ao que fizemos na Copa América. Por isso, quero partilhar o prémio com todos os meus companheiros da seleção. O prémio também é deles. É uma noite especial. Estão cá a minha mulher, os meus filhos, irmãos, pais, sobrinhos e cunhados. É a primeira vez que ganho desde que aqui estou e agora vamos celebrar. Quero dizer ao Robert [Lewandowski] que é uma honra estar a lutar por este prémio com ele. Ele merecia a Bola de Ouro no ano passado. Todos concordam que foste o melhor. A France Football deveria dar-te o prémio que merecias ter ganho no ano passado não fosse a pandemia. Espero que isso aconteça», acrescentou.

Em 2020, Messi conquistou a Taça do Rei pelo Barcelona e a Copa América ao serviço da Argentina, tendo sido eleito o melhor jogador da competição.



Por outro lado, Robert Lewandowski foi distinguido como o avançado do ano, um prémio que foi entregue pela primeira vez pela France Football.