O Torreense, o Casa Pia, o FC Porto e o Sporting foram tema de conversa no estágio da seleção da Polónia. Pouco provável, certo?

Num vídeo partilhado pela seleção polaca, tudo começa com o social media a acompanhar Bednarek – que falou sobre a festa do título do FC Porto, sobre o «Lamine» polaco (Oskar) e também sobre a quantidade de adeptos nos jogos.

O vídeo continua até que mostra uma conversa casual entre Lewandowski e mais dois colegas. Falam de possíveis adversários na Liga Europa. O Benfica e o... Torreense.

Falaram da final da Taça de Portugal. «O Sporting perdeu?», questionou Lewandowski. Pergunta em que lugar estavam – pelo que responderam que estavam a lutar por uma subida à Liga.

Veio à conversa, então, o jogo entre o Casa Pia e Torreense da segunda mão do play-off, em que os gansos venceram.

«Se subissem seria espetacular, ainda com a Liga Europa», disse Lewandowski – ainda sem saber que a equipa de Torres Vedras tinha falhado a subida.

Eis que surge Bednarek, que é questionado sobre o nome da «equipa da II Liga».

«É o Torreense, mas o Casa Pia venceu», responde o central do FC Porto.

Ora veja este momento que não estava no bingo: