O Libertad venceu na receção ao Sol de América (4-1), a contar para a sexta jornada do campeonato paraguaio, na última madrugada, com golos de nomes bem conhecidos do futebol português.

Até foram os visitantes a marcar primeiro, aos 14 minutos, por Ozuna, mas o ex-Benfica Melgarejo respondeu aos 20. A reviravolta ficou completa aos 70 minutos, após um golaço de Roque Santa Cruz, que «sentou» três adversários antes de finalizar.

Já Óscar Cardozo, antigo avançado do Benfica, bisou, mesmo tendo sido lançado a jogo apenas à entrada para os últimos 15 minutos. Com duas finalizações à «matador» (83 e 90+4m), o atacante de 39 anos fixou o resultado final.

O Libertad é segundo classificado (12 pontos), a um ponto do Cerro Porteño, que tem menos um jogo.

Ora veja: