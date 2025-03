Leila Pereira, presidente do Palmeiras, garante que irá até às últimas instâncias para que o Cerro Porteño, do Paraguai, seja punido pelos insultos racistas, oriundos das bancadas, que a equipa sub-20 do clube paulista sofreu no jogo para a Libertadores daquele escalão e que deixaram o jovem atleta Luighi em lágrimas.

«A punição que defendemos é para o Cerro Porteño, não só por este facto, mas pela sequência de factos que ocorrem com esse clube sem que se vejam consequências. Podem ter a certeza de que se não resolvermos na CONMEBOL, resolveremos na FIFA», garantiu a dirigente, à margem da apresentação de Vitor Roque como reforço da equipa principal.

A presidente do Palmeiras disse ter tentado, sem sucesso, discutir o assunto com o presidente da confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL), Alejandro Dominguez. «Achei isso muito desagradável. A CONMEBOL está a ser muito displicente relativamente a isto. Falei muito tempo com o presidente Ednaldo (Rodrigues, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)) e ele dispôs-se a ajudar-nos. Colocou à disposição o departamento jurídico da CBF para trabalhar juntamente com o nosso e ver o que é possível fazer de uma forma eficaz», acrescentou.

O jogo entre as equipas sub-20 do Cerro Porteño e o Palmeiras, que os brasileiros venceram por 0-3, ficou marcado por insultos racistas oriundos das bancadas do Estádio Gunther Vogel, que foram denunciados pelo futebolista Luighi.

De acordo com o responsável pelas camadas jovens do Palmeiras, João Paulo Sampaio, pelo menos um adepto foi identificado pelas autoridades paraguaias após a partida.