A CONMEBOL decretou que os jogos em casa do Cerro Porteño na atual edição da Libertadores sub-20 sejam disputados à porta fechada, para lá de uma multa de 50 mil dólares (46 mil euros), como castigo pelos insultos racistas registados no jogo com o Palmeiras, disputado no dia 6 de março.

O caso ganhou enorme mediatismo depois da denúncia feita pelo jovem atleta do verdão, Luighi, no final do encontro, ele que foi filmado, em lágrimas, enquanto era alvo dos insultos oriundos das bancadas do Estádio Gunther Vogel, na cidade de San Lorenzo.

O castigo aplicado ao Cerro Porteño obriga ainda o clube paraguaio a realizar uma campanha de sensibilização, nas redes sociais, contra o racismo.

Nota ainda para a suspensão por dois jogos aplicada ao treinador do Cerro Porteño, Jorge Achucarro, por comportamentos ofensivos tidos durante o encontro que o Palmeiras venceu por 3-0.

O Palmeiras já reagiu aos castigos, considerando-os «extremamente brandos». «Com exceção da medida educativa adotada (campanha antirracista nas redes sociais do clube infrator), tratam-se de penas inócuas diante da gravidade dos factos ocorridos e, portanto, insuficientes para combater os reiterados casos de discriminação racial no futebol sul-americano», considera o clube brasileiro, que promete «levar o episódio às últimas instâncias» na defesa de uma «tolerância zero ao racismo».