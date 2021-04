Após a goleada frente ao Independiente Del Valle, Abel Ferreira revelou que o lema da equipa do Palmeiras este ano será diferente.



«Este ano vou inverter o lema. No ano passado disse que éramos todos um. Este ano o lema tem de ser contra tudo e contra todos. Este ano é contra tudo e contra todos. Vamos procurar fazer o nosso trabalho contra tudo e contra todos. É o lema deste ano», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico português teve um início de temporada irregular no Campeonato Paulista. Sem se referir a esse momento, Abel lembrou da vontade que tem de ganhar.



«Sou feliz e agradeço por tudo que a vida me tem proporcionado. O que eu quero dizer é: seja no Palmeiras ou onde quer que seja, ninguém quer ganhar mais do que eu. Nem as minhas filhas eu deixo ganhar quando brincamos. A minha esposa fica chateada, mas ninguém quer ganhar mais do que eu», sublinhou.