A CONMEBOL anunciou esta segunda-feira que o vencedor da Libertadores 2025 vai receber um prémio monetário de 24 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros).

«Já que no ano passado pagámos 23, este ano vamos pagar 24 milhões de dólares», revelou Alejandro Domínguez, presidente do organismo, no dia do sorteio da fase de grupos.

Em competição estão dois treinadores portugueses: Abel Ferreira ao serviço do Palmeiras e Renato Paiva na liderança do Botafogo.

«A final da Libertadores do ano passado foi tão grande, que foi o jogo mais bem pago do mundo», acrescentou Alejandro.

De referir que a final da Libertadores realiza-se a 29 de novembro, num estádio ainda por definir. O Botafogo de Artur Jorge venceu a edição de 2024.

Relativamente à Taça Sul-Americana, a CONMEBOL informou que o «prémio monetário vai aumentar em 500 mil dólares».