Caos na Libertadores: jogo do Flamengo cancelado por confusão nas bancadas
Jogo ainda começou, mas foi interrompido logo nos primeiros minutos devido aos protestos dos adeptos do Independiente Medellín
Jogo ainda começou, mas foi interrompido logo nos primeiros minutos devido aos protestos dos adeptos do Independiente Medellín
Flamengo e Independiente Medellín abandonaram o relvado na partida da Libertadores, na madrugada desta sexta-feira, em Medellín, devido à confusão causada pelos adeptos da casa. Mais tarde, o jogo da equipa do treinador português Leonardo Jardim foi cancelado por falta de condições de segurança.
Ainda antes do apito inicial do encontro já era visível a confusão e insatisfação vinda das bancadas do Independiente, com sinalizadores acesos nas bancadas e lasers apontados às equipas. Um ambiente que se agravou com o início do jogo.
Logo no segundo minuto, o árbitro Jésus Valenzuela viu-se obrigado a interromper o jogo, depois de os adeptos da casa lançarem petardos e sinalizadores para o relvado, em sinal de protesto. Ao minuto cinco, o juiz venezuelano enviou todos os jogadores para os balneários por falta de segurança para continuar o jogo.
Toda esta confusão deve-se a um momento de instabilidade no clube colombiano, que atravessa uma má fase em termos de resultados. Devido a todo este clima hostil, a polícia local sugeriu que o jogo se realizasse à porta fechada, sugestão rejeitada pelo Independiente.
Uma hora depois de ambas as equipas abandonarem o relvado do estádio Atanasio Girardot, o árbitro anunciou o cancelamento do jogo, referente à quarta jornada do grupo A da Taça Libertadores.
A CONMEBOL terá de avaliar os relatórios do árbitro e do delegado, antes de tomar uma decisão, que poderá ser, por exemplo, a de aplicar uma derrota por 3-0 ao Independiente Medellín.