Flamengo e Independiente Medellín abandonaram o relvado na partida da Libertadores, na madrugada desta sexta-feira, em Medellín, devido à confusão causada pelos adeptos da casa. Mais tarde, o jogo da equipa do treinador português Leonardo Jardim foi cancelado por falta de condições de segurança.

Ainda antes do apito inicial do encontro já era visível a confusão e insatisfação vinda das bancadas do Independiente, com sinalizadores acesos nas bancadas e lasers apontados às equipas. Um ambiente que se agravou com o início do jogo.

Logo no segundo minuto, o árbitro Jésus Valenzuela viu-se obrigado a interromper o jogo, depois de os adeptos da casa lançarem petardos e sinalizadores para o relvado, em sinal de protesto. Ao minuto cinco, o juiz venezuelano enviou todos os jogadores para os balneários por falta de segurança para continuar o jogo.

Toda esta confusão deve-se a um momento de instabilidade no clube colombiano, que atravessa uma má fase em termos de resultados. Devido a todo este clima hostil, a polícia local sugeriu que o jogo se realizasse à porta fechada, sugestão rejeitada pelo Independiente.

Uma hora depois de ambas as equipas abandonarem o relvado do estádio Atanasio Girardot, o árbitro anunciou o cancelamento do jogo, referente à quarta jornada do grupo A da Taça Libertadores.

A CONMEBOL terá de avaliar os relatórios do árbitro e do delegado, antes de tomar uma decisão, que poderá ser, por exemplo, a de aplicar uma derrota por 3-0 ao Independiente Medellín.