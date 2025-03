A eliminação precoce do Boca Juniors na atual edição da Libertadores, na qualificação para a fase de grupos, continua a atormentar a nação xeneize, habituada a outro tipo de protagonismo na principal competição sul-americana de clubes.

Quem continua a ter dificuldades em esquecer a eliminatória perdida para os peruanos do Alianza Lima é Edison Cavani, que desperdiçou um golo “cantado”, nos descontos do tempo de regulamentar, que poderia ter valido a continuidade do gigante argentino na prova.

«Vi o lance mil vezes… É uma daquelas jogadas que ficam na memória. Sou competitivo e quero o melhor para o clube e para os meus companheiros. No futebol, estas fatalidades acontecem. Ficámos um pouco tristes com o que aconteceu», confessou o internacional uruguaio em conversa com os jornalistas, antes do jogo com o Rosario Central, para o Apertura argentino.

«Como sair desta situação? Trabalhando, como esta camisola e este clube o exigem. Temos de trabalhar e saber suportar os momentos difíceis, pelos quais ninguém quer passar. Tentamos fazer tudo fluir e conseguir o que os adeptos querem», acrescentou Cavani.