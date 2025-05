A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) puniu o Colo Colo com cinco jogos à porta fechada, uma multa de 80 mil dólares (71 mil euros) e deu a vitória ao Fortaleza, do Brasil, depois de uma invasão de campo no jogo da Libertadores, a 10 de abril, que resultou em duas mortes.

O organismo decidiu ainda que os adeptos da equipa chilena estão proibidos de entrar em estádios como visitantes nos próximos cinco jogos do torneio.

O clube já estava suspenso provisoriamente. A 22 de abril, frente aos argentinos do Racing, jogaram em casa à porta fechada. O Colo Colo tem sete dias para recorrer do castigo.

De recordar que a 10 de abril, o jogo entre o Colo Colo e o Santiago do Chile foi interrompido aos 72 minutos, na altura com o marcador a mostrar um 0-0, depois de uma violenta invasão de campo. Várias pessoas ficaram feridas e confirmaram-se duas mortes por atropelamento já fora do estádio.

A claque do clube de Santiago do Chile organizou um protesto contra a polícia chilena e atirou vários objetos para o relvado, enquanto os jogadores pediam calma para um possível regresso à normalidade. As condições favoráveis acabaram por não chegar e o jogo foi dado como terminado.

Deste modo, o Colo Colo está em último lugar do Grupo E, com dois pontos.