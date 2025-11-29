Danilo apontou o golo que deu a vitória ao Flamengo na final da Libertadores com o Palmeiras (1-0), mas não foi só por isso que cravou o seu nome na história.

O antigo lateral-direito do FC Porto tornou-se no primeiro jogador a conquistar duas Taças Libertadores e duas Ligas dos Campeões.

O jogador de 34 anos já tinha vencido a prova sul-americana ao serviço do Santos, em 2011, e aí também marcou na final. Já com a camisola do Real Madrid, ergueu o troféu de clubes da Europa em 2015/16 e 2016/17.