Abel Ferreira não teve problemas em admitir que o Flamengo foi superior ao Palmeiras e, por isso, conquistou a Libertadores. O treinador português também apontou a experiência dos dois plantéis como um dos motivos para a derrota em Lima (1-0).

«Apesar de termos uma equipa jovem, faltou-nos um bocadinho de mais coragem e ousadia. A forma de jogar do adversário não é surpresa. Eles partem a equipa, cinco a construir e cinco a atacar. O Alex Sandro, o Danilo e o o Léo, com o Pulgar e o Jorginho. Eles tinham cinco e nós tínhamos quatro, tentámos saltar com o López e depois igualar com o Andreas, mas acho que mais do que dar justificações é dizer que o nosso adversário foi melhor. Foi mais experiente, mais "cascudo" e soube lidar com este momento de pressão», vincou o técnico do Palmeiras, em conferência de imprensa.

«Apesar do jogo ter sido decidido num detalhe, tivemos, no final, uma clara e grande oportunidade do [Vitor] Roque. E houve um lance muito duvidoso no início do jogo. Mas, enfim, seguimos. O Flamengo foi melhor e ponto final», acescentou.

Abel reforçou que «são plantéis em estados de maturidade competitiva completamente diferentes» e lembrou as conquistas do passado.

«Uma equipa madura e outra que tem presente e muito futuro. O nosso adversário foi melhor, a vida não é feita apenas de vitórias e é neste momento que temos de ser resilientes. Desde que estou aqui, viemos três vezes aqui e ganhámos duas. Ganhámos uma a este adversário, chegámos a uma meia-final e uma vez aos quartos de final. Tentaremos chegar de novo no próximo ano. É o que posso dizer», concluiu.