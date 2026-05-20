Libertadores: Cruzeiro empata com o Boca, Di María marca pelo Rosario Central
Antigo avançado do Benfica contribui para a goleada dos argentinos, que já estão apurados para a fase a eliminar
O Cruzeiro, de Artur Jorge, somou um ponto frente ao Boca Juniors no La Bombonera [1-1], mantendo, à condição, a liderança do Grupo D da Libertadores. O arranque da quinta jornada da fase inicial da prova trouxe ainda um golo de Ángel Di María na goleada do Rosario Central à Universidad Central [4-0].
Buenos Aires recebeu um duelo emocionante entre Boca Juniors e Cruzeiro, que terminou empatado a uma bola.
Os argentinos marcaram primeiro, por Miguel Merentiel, na sequência de um canto batido por Leandro Paredes [15m], e a Raposa empatou no início da segunda parte por Fagner [54m].
A partir daí, o jogo tornou-se louco. Gerson foi expulso no Cruzeiro aos 68 minutos, por uma entrada fora de tempo, mas foram dos brasileiros as ocasiões mais flagrantes até final, desperdiçadas por Christian e Neyser Villarreal, este último ao minuto 87, isolado perante Brey.
Em cima dos 90m, Miguel Merentiel ainda festejou o bis, e o consequente 2-1 para o Boca, mas o golo foi anulado por falta de Romero sobre João Marcelo.
O empate deixa o Cruzeiro isolado na liderança do Grupo D da Libertadores, com oito pontos, mais um do que o Boca Juniors e a Universidade Católica, que recebe o Barcelona SC na próxima madrugada.
Já o Rosario Central, de Ángel Di María, goleou os venezuelanos da Universidad Central por 4-0 e garantiu o apuramento para a fase a eliminar, a uma jornada do fim do Grupo H. O antigo avançado do Benfica marcou aos 71m, na conclusão de uma excelente jogada individual de Giovanni Cantizano.
Destaque ainda para as vitórias de Fluminense e Mirassol, ambas por 2-1, frente a Bolívar e Always Ready, respetivamente, e para o triunfo expressivo do Coquimbo Unido na receção ao Tolima (3-0).
O ex-Benfica Lorenzo Melgarejo apontou o tento de honra do Libertad na derrota por 4-1 frente ao Independiente del Valle e o Santa Fé venceu o Platense por 2-1.