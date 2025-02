A eliminação do Boca Juniors na fase de qualificação para a Libertadores, às custas dos peruanos do Alianza Lima, correu o mundo e teve contornos especiais, desde uma perdida incrível de Edison Cavani, perto do fim, à substituição do guarda-redes para o desempate por penáltis.

Com o resultado em 2-1 favorável aos argentinos, que na primeira mão tinham perdido na capital do Peru por 1-0, o espetro de uma decisão, sempre dramática, da marca da grande penalidade começou a pairar sobre o La Bombonera e motivou uma decisão peculiar.

Na baliza do Boca estava o ex-FC Porto Agustín Marchesín, que nos últimos minutos do encontro começou a gesticular na direção do banco pedindo que o guardião suplente, Leandro Brey, tomasse o seu lugar. A troca, efetuada ao minuto 90+9, foi estratégica, segundo o treinador dos argentinos.

«O Agustín tomou a decisão com base no trabalho e no que foi discutido, mas ela foi tomada na hora. O Brey está mais acostumado, tem um bom registo nos penáltis e já tinha defendido quatro numa eliminatória (contra o Gimnasia, na Taça da Argentina). Tudo o que temos trabalhado é estudado», explicou Fernando Gago.

As estatísticas demonstram que, ao longo da carreira, Marchesín defendeu 26 dos 116 penáltis que enfrentou (eficácia de 22 por cento), enquanto Brey parou sete em 15 tentativas (47 por cento de eficácia).

No entanto, desta feita, a decisão não teve os efeitos desejados, uma vez que o Alianza Lima não desperdiçou nenhuma tentativa, ao contrário dos xeneize, que viram Alan Velasco falhar o quinto e decisivo penálti.