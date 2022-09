O tri não vai acontecer.

A defesa do título da Taça Libertadores por parte do Palmeiras terminou esta noite, aos pés do Athletico Paranaense, nas meias-finais da competição.

Depois da derrota por 1-0 na primeira mão, a equipa orientado por Abel caiu com um empate em casa, de forma bem dramática.

É que tudo podia ter sido bastante diferente.

No Allianz Parque, o verdão não demorou muito a empatar a eliminatória: Gustavo Scarpa fez o 1-0 logo aos três minutos, depois de um corte incompleto da defensiva adversária.

Em cima do intervalo, no entanto, tudo se complicou. Murilo Cerqueira foi expulso com recurso ao VAR, depois de uma entrada violenta, e deixou a equipa de Abel reduzia a dez unidades.

Ainda assim, o Palmeiras conseguiu colocar-se em vantagem na eliminatória, aos 55 minutos, após um cabeceamento certeiro de Gustavo Gómez – e já sem o ex-sportinguista Tabata em campo, substituído ao intervalo.

O pior, no entanto, estava para vir.

Aos 64 minutos, com um desvio em cima da linha de baliza, Pablo voltou a empatar a eliminatória, e a cinco minutos dos 90, David Terans deu a vitória ao conjunto de Luiz Felipe Scolari com um remate de meia-distância.

Agora, o Paranaense fica à espera de Flamengo ou Vélez Sarsfield na final. O mengão venceu por 4-0 na primeira mão da eliminatória.