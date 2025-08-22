O Palmeiras de Abel Ferreira empatou na receção ao Club Universitario, do Peru, por 0-0 (4-0 no agregado) e garantiu a passagem aos quartos de final da Libertadores.

Na madrugada desta sexta-feira, e depois de golear na primeira mão (4-0), o coletivo orientado pelo português fez o necessário para carimbar o apuramento à próxima fase.

Na primeira parte, aos 10 minutos, o clube peruano ainda colocou a bola dentro das redes, mas viu o golo ser anulado.

Na próxima ronda, o Palmeiras vai encontrar o River Plate, da Argentina, que eliminou o Libertad no desempate por grandes penalidades.