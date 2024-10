O Estádio Monumental do River Plate, em Buenos Aires, vai receber a final da Taça Libertadores, a 30 de novembro, anunciou a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

Com capacidade para 84 mil espectadores, o estádio «foi selecionado pelas suas modernas infraestruturas, pela sua vasta história desportiva e pela capacidade de receber o grande número de adeptos que acompanham os atuais clubes semifinalistas».

O River Plate ainda está em prova e vai medir forças com o Atlético Mineiro nas meias-finais. Já o Botafogo, do português Artur Jorge, decide com o Peñarol a outra vaga para a final.