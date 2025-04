Segundo Castillo, treinador do Barcelona SC Guayaquil, voltou a ser destaque num jogo da Libertadores. Esta terça-feira, no empate a zeros no terreno do River Plate, o técnico equatoriano voltou a vestir-se de gala.

De fato e laço, Castillo deu espetáculo no Estádio Monumental, tal como já tinha feito na primeira jornada da competição. Subiu ao relvado e chamou imediatamente a atenção das câmaras.

No entanto, não foi apenas a indumentária que chamou a atenção dos fãs de futebol, mas sim uma incrível receção que o antigo jogador de futebol fez durante a partida. O toque artístico foi tal que, mesmo sem adeptos no estádio, devido a um impedimento da CONMEBOL, ouviram-se vários aplausos.

Ora veja: