Vida difícil para Renato Paiva no Botafogo. O treinador português somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, desta feita na visita aos argentinos do Estudiantes (1-0), na última madrugada, em jogo da terceira jornada do Grupo A da Taça Libertadores.

O único golo da partida foi apontado por Guido Carrillo aos 38 minutos. O avançado da formação de La Plata armou o remate de longa distância, a bola sofreu um desvio e John Victor deixou-a escapar por entre as mãos, protagonizando um lance insólito.

Ao fim de três jornadas, o Botafogo soma duas derrotas e apenas uma vitória: é terceiro classificado do Grupo A da Libertadores, com três pontos, atrás de Estudiantes (seis) e Universidad de Chile (sete).

Paiva, diga-se, tem apenas duas vitórias, além de dois empates e quatro derrotas no comando do campeão brasileiro.

Noutro dos jogos da noite, o São Paulo venceu o Libertad no Paraguai, por 2-0, num duelo entre os dois primeiros classificados do Grupo B.

André Silva, que já passou por Rio Ave, Arouca e V. Guimarães, esteve em destaque com uma assistência para Lucas Ferreira aos 62 minutos e um golo aos 83.

O ex-Benfica Lorenzo Melgarejo ainda desperdiçou um penálti ao minuto 70, ele que foi titular, assim como Óscar Cardozo.

No conjunto brasileiro, Cédric começou de início, mas saiu ao intervalo. Wendell, ex-FC Porto, também integrou o onze.

O São Paulo é líder do Grupo B, com sete pontos em três jogos, mais um do que o Libertad, segundo classificado.