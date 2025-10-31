A equipa do Palmeiras festejou na noite de quinta-feira o apuramento para a final da Libertadores, ficando por algum tempo no relvado do Allianz Parque, onde o treinador português Abel Ferreira não conteve as emoções.

Numa altura em que havia festejos efusivos entre jogadores e outros elementos da equipa técnica, Abel, num momento mais individual, ajoelhou-se e levou as mãos ao rosto, em lágrimas, após uma noite épica.

Pouco depois, o plantel do Palmeiras foi ter com Abel e festejou o apuramento com o treinador português, entre abraços, sorrisos e lágrimas. Isto na noite em que Abel assinalou cinco anos de treinador no «Verdão».

O Palmeiras, que tinha perdido por 3-0 na primeira mão das meias-finais, na visita à LDU Quito, venceu por 4-0 na segunda mão e vai disputar a final ante o Flamengo.