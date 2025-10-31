VÍDEO: Abel de joelhos e em lágrimas no relvado após reviravolta épica
Treinador português acabou abraçado pelos jogadores depois de momento de maior emoção individual
Treinador português acabou abraçado pelos jogadores depois de momento de maior emoção individual
A equipa do Palmeiras festejou na noite de quinta-feira o apuramento para a final da Libertadores, ficando por algum tempo no relvado do Allianz Parque, onde o treinador português Abel Ferreira não conteve as emoções.
Numa altura em que havia festejos efusivos entre jogadores e outros elementos da equipa técnica, Abel, num momento mais individual, ajoelhou-se e levou as mãos ao rosto, em lágrimas, após uma noite épica.
Pouco depois, o plantel do Palmeiras foi ter com Abel e festejou o apuramento com o treinador português, entre abraços, sorrisos e lágrimas. Isto na noite em que Abel assinalou cinco anos de treinador no «Verdão».
O Palmeiras, que tinha perdido por 3-0 na primeira mão das meias-finais, na visita à LDU Quito, venceu por 4-0 na segunda mão e vai disputar a final ante o Flamengo.