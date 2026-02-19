A vida continua difícil para Martín Anselmi no Botafogo, que esta madrugada foi derrotado, na Bolívia, pelo Nacional Potosí (1-0), na primeira mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Libertadores. E assim somou a sexta derrota consecutiva, juntando todas as provas.

Num jogo disputado a mais de quatro mil metros de altitude, o resultado ficou definido no arranque da segunda parte, por Oscar Baldomar, na sequência de uma bola parada. Os bolivianos ainda festejaram o 2-0, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Ainda esta madrugada, o Argentinos Juniors venceu, no Equador, o Barcelona por 1-0, graças a um golo de Diego Porcel ao minuto 90+1. Nessa altura, a equipa argentina jogava reduzida a 10 elementos, pela expulsão de Francisco Álvarez (65m).

Antes destes dois jogos, já o O’Higgins tinha vencido o Bahia por 1-0, resultado com o qual o Carabobo tinha batido o Huachipato. O Inter Medellín ganhou ao Liverpool Montevideo por 2-1, enquanto 2 de Mayo e Sp. Cristal empataram 2-2.

A primeira mão da eliminatória fica completa com os jogos Juventud-Guarani (19 de fevereiro, 22h00) e Dep. Tachira-Tolima (20 de fevereiro, 00h30).