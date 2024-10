Apesar de ter carimbado a presença na final da Libertadores, na última madrugada, no reduto do Peñarol, o Botafogo viveu momentos de sobressalto antes da partida, que terminou com vitória dos uruguaios por 3-1 (6-3 favorável aos brasileiros no conjunto das duas mãos).

Os autocarros dos adeptos brasileiros, assim como o da equipa do Botafogo, foram atacados por adeptos do Peñarol. A caminho do Estádio Centenário, em Montevidéu, os autocarros foram apedrejados, mas ninguém ficou ferido. Artur Jorge assumiu que teve de falar com os jogadores para serenar os ânimos.

«Não é fácil fazer essa blindagem. Chegámos ao estádio com vidros partidos e jogadores atingidos por pedras no autocarro. Temos de afastar isso e olhar para aquilo que é o jogo, porque nós viemos aqui para disputar e vencer o jogo e avançar na eliminatória. Mas a verdade é que os ataques têm impacto. As pedras que entraram no autocarro mexem no subconsciente dos atletas, portanto não podemos abdicar de falar sobre isso», disse o técnico português, na conferência de imprensa após o jogo.