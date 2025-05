O Botafogo mantém-se na luta por um lugar nos oitavos de final da Libertadores, mas precisou de sofrer para vencer o Estudiantes na última madrugada, por 3-2, na quinta jornada do Grupo A.

No Nilton Santos, a equipa de Renato Paiva esteve melhor do que os argentinos no primeiro tempo e abriu o marcador ainda antes do intervalo, por Rwan Cruz, aos 42 minutos.

A segunda parte começou praticamente com o 2-0, que surgiu na sequência de um canto cobrado por Alex Telles. O ex-FC Porto colocou a bola na área e Igor Jesus aproveitou a má saída do guarda-redes adversário para cabecear para golo.

O conjunto brasileiro, contudo, permitiu a reação da formação de La Plata, que conseguiu chegar ao empate por Tiago Palacios. Primeiro, o uruguaio reduziu de penálti (62m) e, mais tarde, apontou o 2-2 (78m) ao aproveitar uma bola perdida na área.

A vitória, no entanto, viria a sorrir mesmo ao Botafogo. Aos 85 minutos, Artur recebeu um passe longo e tirou logo um adversário do caminho para finalizar na cara do guardião argentino.

Com este triunfo, o quinto nos últimos seis jogos, o Botafogo segue na terceira posição do Grupo A da Libertadores, com nove pontos, os mesmos do Estudiantes, que é segundo classificado. A Universidad de Chile lidera com dez pontos, ao passo que o Carabobo ocupa o último posto, com apenas um ponto amealhado.

Também na última madrugada, o São Paulo não foi além do empate a uma bola na receção ao Libertad, do Paraguai.

Alisson foi expulso logo aos 16 minutos e deixou os paulistas, que contaram com Cédric de início, em dificuldades.

Os golos só apareceram na segunda parte. Gustavo Aguilar fez o 1-0 aos 74 minutos, mas Lucca Marques empatou para os anfitriões em cima do minuto 90.

O São Paulo está apurado para a fase seguinte da Libertadores, sendo primeiro classificado do Grupo D, com 11 pontos, mais três do que o Libertad, segundo. Seguem-se Alianza Lima (quatro pontos) e Talleres Córdoba (um).