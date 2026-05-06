Ángel Di María desperdiçou um penálti na Taça Libertadores e as redes sociais falam em «justiça divina», uma vez que a falta que deu origem ao castigo máximo não é evidente.

Aconteceu na última madrugada, na vitória do Rosario Central sobre os paraguaios do Libertad (1-0), quando o resultado estava 0ainda em branco. Alertado pelo VAR, o árbitro assinalou uma falta de Robert Rojas sobre Alejo Véliz, mas a verdade é que o lance deixa muitas dúvidas, uma vez que parece não haver contato, como pode ver no vídeo abaixo.

A verdade é que o antigo jogador do Benfica foi para a marca dos onze metros e não conseguiu converter o castigo em golo, nem à primeira, nem depois, na recarga, à segunda. «Justiça», escrevem os adeptos, sobretudo, os paraguaios.

O Rosario acabou por vencer, com um golo solitário de Osvaldo, e, ainda sem derrotas, está já com um pé nos oitavos de final da Taça Libertadores.