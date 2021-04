O ex-FC Porto Hulk bisou no triunfo do Atlético Mineiro na receção ao America de Cali, num encontro referente à segunda jornada do grupo H da Libertadores.



Lançado por Cuca ao intervalo, o internacional brasileiro desbloqueou o marcador aos 59 minutos na transformação de uma grande penalidade. Volvidos quatro minutos, o «Incrível» concluiu com classe uma excelente jogada coletiva do Galo. Sánchez anotou o golo de honra dos colombianos à entrada para os dez minutos finais.



Por sua vez, o Flamengo goleou o Unión La Calera por 4-1 no Maracanã. Gabriel Barbosa marcou o primeiro e terceiro golos enquanto Arrascaeta anotou o segundo golo brasileiro. No entanto, o golo da noite foi da autoria de Pedro. O avançado dominou a bola à entrada da área, driblou dois adversários e picou à saída do guardião contrário.



Nota ainda para a goleada do Internacional por 4-0 contra o Deportivo Táchira e para o triunfo do Boca Juniors em casa ante o Santos por 2-0.



O golo de Pedro: