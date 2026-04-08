O Cruzeiro marcou o regresso à Libertadores, após um interregno de sete anos, com uma vitória, no Equador, sobre o Barcelona (1-0), num jogo resolvido pelo ex-Sporting, Matheus Pereira.

O único golo da partida surgiu no arranque da segunda parte, na sequência de um cabeceamento perfeito do avançado da Raposa em resposta a um excelente cruzamento de Fagner.

No final, o português Artur Jorge, treinador do Cruzeiro, estava feliz com o resultado, mas também com a exibição da equipa, que vinha de uma derrota pesada, frente ao São Paulo, para o Brasileirão.

«A equipa teve um comportamento muito bom, à altura da exigência da competição. Esta é uma prova extremamente difícil, com seis jogos na fase de grupos, todos eles muito exigentes. Estamos, provavelmente, num dos grupos mais complicados da Libertadores e a equipa demonstrou caráter e personalidade», disse o técnico, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro.

Ainda na última madrugada, o Boca Juniors venceu, no Chile, a Universidade Católica (2-1), enquanto o Independiente Rivadavia e a Liga de Quito bateram, por 1-0, o Bolívar e o Always Ready, respetivamente. Os jogos Deportivo La Guaira-Fluminense e Tolima-Universitário terminaram sem golos.