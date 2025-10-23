O Flamengo ganhou vantagem na meia-final da Libertadores, tendo vencido, no jogo da primeira mão, os argentinos do Racing por 1-0, no Maracanã.

O ascendente da equipa brasileira foi uma constante ao longo da partida, pese embora algumas aproximações perigosas do adversário na primeira parte, mas o nulo apenas ficou desfeito aos 88 minutos, por Carrascal, numa finalização feliz na recarga a uma primeira defesa de Cambeses perante o isolado Bruno Henrique.

Pouco antes, o ex-Gil Vicente, Samuel Lino, que saiu do banco aos 72 minutos, ainda festejou o golo, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

A segunda mão da eliminatória entre Flamengo e Racing está agendada para a madrugada do dia 30 de outubro (00h30), na Argentina.

Na próxima madrugada (1h30), o Palmeiras, de Abel Ferreira, visita o Equador para defrontar a Liga de Quito, na primeira mão da restante meia-final da Libertadores.

