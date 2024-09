O Flamengo perdeu em casa com o Peñarol na 1.ª mão dos quartos de final da Libertadores, complicando a vida na disputa pelo acesso às meias-finais da competição.

No Maracanã, numa noite de pouca inspiração por parte da equipa brasileira, foi o Peñarol a chegar à vantagem e ao que viria a ser mesmo o único golo do jogo: marcou Javier Cabrera, aos 13 minutos.

Na reta final do jogo, a insatisfação de mais de 60 mil adeptos no Maracanã fez-se sentir, contra o treinador Tite, contrastando com a festa de centenas de adeptos dos uruguaios.

Na próxima quinta-feira, a partir das 23 horas, joga-se a 2.ª mão dos quartos de final, na casa da equipa treinada por Diego Aguirre.