Lieke Martens anunciou, este domingo, através das redes sociais, que perdeu o filho durante a gravidez. A antiga internacional neerlandesa e ex-jogadora do Barcelona e PSG, pediu «tempo e espaço» para processar a perda.

«Recentemente partilhamos a feliz notícia de que estávamos à espera do nosso segundo filho. Com profunda tristeza, temos agora de informar que a gravidez não correu bem e que perdemos o nosso filho.

Esta perda afeta-nos profundamente. Como família, gostaríamos de ter tempo e espaço para processar o que aconteceu. Obrigado pela vossa compreensão e apoio», pode ler-se na publicação.

Na sua carreira como futebolista, que terminou em setembro de 2025, Lieke Martens conquistou, ao serviço dos «Blaugrana», três campeonatos, três Taças de Espanha e duas Supertaças. Ao registo vitorioso em Espanha, a avançada junta, ainda, uma Taça de França, uma Supertaça sueca, uma Liga dos Campeões e um Europeu.