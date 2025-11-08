Ao décimo jogo, o Bayern Munique cedeu os primeiros pontos na Liga alemã e por pouco não sofreu o primeiro desaire da época. Em Berlim, frente ao Union que contou com Diogo Leite na defesa, um golo de Harry Kane, ao minuto 90+3, fixou o resultado em 2-2, salvando os bávaros da derrota.

O Union, que viu um golo ser anulado a Ansha logo ao minuto 10, teve no central Doekhi a sua figura principal, ao bisar. No primeiro golo, o guarda-redes do Bayern, Manuel Neuer, ficou muito mal na fotografia, deixando passar a bola por baixo do seu corpo.

Nos bávaros, para lá do salvador Kane, também brilhou o ex-FC Porto, Luis Díaz, autor de um golaço aos 38 minutos, que na altura valeu o 1-1.

Vindo de vencer o Benfica, na Luz, para a Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen fixou a maior goleada da época na receção ao Heidenheim, que superou por 6-0. Ao intervalo, a vantagem dos Farmacêuticos era já de cinco golos, num jogo marcado pelos muitos erros defensivos forasteiros e pelos bis de Patrik Schick e Ibrahim Maza. O ex-Vitória, Edmond Tapsoba, também se destacou com duas assistências para golo.

Em Hamburgo, com os portugueses Daniel Fernandes, Fábio Baldé e Guilherme Ramos em ação, o Borussia Dortmund empatou a uma bola.

Carney Chukwuemeka, aos 64 minutos, adiantou o Borussia, depois de Nicolás Capaldo ter acertado no ferro da baliza do Dortmund, perto do intervalo. Só que, ao minuto 90+7, o Hamburgo chegou ao empate, por Ransford Konigsdorffer.

A viver um grande momento, o Hoffenheim ganhou pela quarta vez seguida no campeonato, após ter dado a volta ao Leipzig (3-1), no seu estádio. Ao golo madrugador de Diomande (9m), pelos Touros, responderam Albian Hajdari e Tim Lemperle ainda na primeira parte, tendo Grischa Promel fechado o marcador aos 79 minutos.

Ainda neste sábado vão a jogo o Borussia Monchengladbach e o Colónia, num jogo com início agendado para as 17h30.