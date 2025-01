O jogo entre o Kiel e o Borussia Dortmund, da 17.ª jornada da Liga alemã, foi interrompido por três vezes devido à deflagração de tochas e engenhos pirotécnicos por parte das claques das duas equipas.

Logo após o apito inicial, os adeptos do Borussia motivaram a primeira pausa no encontro, esta de apenas poucos segundos, até o fumo se dissipar.

Ao minuto 28, na sequência do 1-0 do Kiel, apontado por Machino, foi a vez de os fãs do Kiel exagerarem nos festejos, obrigando a nova interrupção temporária da partida.

O momento mais complicado aconteceu no arranque da segunda parte, quando as tochas deflagradas nas bancadas criaram uma onda de fumo que se alastrou por todo o relvado, motivando uma interrupção que durou mais de cinco minutos.

Nos ecrãs do Holstein-Stadion foram mesmo exibidas mensagens a apelar ao bom comportamento dos adeptos nas bancadas.

O Kiel atingiu o intervalo do jogo com o Borussia Dortmund a vencer por 3-0.