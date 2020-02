O Al Duhail estreou-se com uma vitória no Grupo C da Liga dos Campeões asiática frente aos iranianos do Persepolis.

Mario Mandzukic, recentemente contratado à Juventus e uma das principais figuras do emblema qatari, inaugurou o marcador com um cabeceamento ao segundo poste.

Edmilson Junior, extremo brasileiro que em 2018 admitiu ter estado em negociações com o FC Porto, apontou o 2-0 e fechou a contagem ainda dentro do primeiro quarto de hora da partida.

Veja aqui os lances: